Les attaques israéliennes violent les principes de la Charte de l'ONU, le droit international et le Statut de l’AIEA (Grossi)

Rafael Grossi a déclaré devant le Conseil des Gouverneurs : « Ce matin, l’AIEA a été informée des opérations militaires lancées par Israël, incluant des attaques contre des installations nucléaires en République islamique d’Iran. Nous sommes en contact avec les autorités iraniennes responsables de la sûreté nucléaire afin d’évaluer la situation et les impacts potentiels sur la sécurité nucléaire. »

Il a ajouté :« Les autorités iraniennes ont confirmé que le site d’enrichissement de Natanz a été affecté, mais aucune augmentation du niveau de radiation n’a été détectée. Les sites d’Ispahan et de Fordo n’ont pas été endommagés. »

Grossi a insisté : « C’est un développement très inquiétant. J’ai maintes fois déclaré que les installations nucléaires ne doivent en aucun cas être des cibles, car cela pourrait nuire aux êtres humains et à l’environnement. Ces attaques ont des conséquences graves pour la sûreté, la sécurité, les garanties nucléaires, ainsi que pour la paix et la sécurité régionales et internationales. »

Il a rappelé que l’AIEA se réfère aux nombreuses résolutions de la Conférence générale condamnant les attaques armées contre les installations nucléaires pacifiques, notamment les résolutions GC(XXIX)/RES/444 et GC(XXXIV)/RES/533, qui déclarent :

« Toute attaque armée contre des installations nucléaires à des fins pacifiques, ou leur menace, constitue une violation des principes de la Charte des Nations Unies, du droit international et du Statut de l’Agence. »