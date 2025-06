Le général Mousavi est nommé chef d'état-major des forces armées iraniennes

Dans son décret, le Guide a qualifié le martyre de Bagheri aux mains du "régime sioniste malveillant" de martyre honorable et a fait l'éloge des qualifications et des services antérieurs de Mousavi. Il a appelé au renforcement de la préparation de l'Iran en matière de défense et de sécurité, y compris au sein des forces Basij, et a souligné la nécessité de répondre rapidement et efficacement aux menaces qui pèsent sur la République islamique par le biais d'une "action révolutionnaire".

Il a également prié pour l'élévation du rang spirituel du martyr et pour qu'il soit en compagnie des saints, en particulier de l'imam Ali (que la paix soit avec lui).