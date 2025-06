Le général Hajizadeh, commandant de la Force aérospatiale du CGRI, tué en martyr

Téhéran (IRNA)-Suite à l'agression et au crime terroristes et barbare perpétrés par le régime d'Occupation sioniste ce vendredi matin 13 juin, contre l'un des centres du Corps des gardiens de la Révolution islamique dans notre pays bien-aimé, le général de division Amir Ali Hajizadeh, commandant courageux et renommé de la Force aérospatiale du CGRI, et un groupe de combattants courageux et dévoués de cette force, ont été tués en martyr.