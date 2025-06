La réponse légitime et puissante de la RII fera regretter à l’ennemi son acte stupide (Président Pezeshkian)

Le président Massoud Pezshekian, suite au crime commis par le régime sioniste à l'aube de ce vendredi 13 juin, a souligné que la réponse légitime et puissante de la République islamique d’Iran fera regretter à l’ennemi son acte stupide. Il a déclaré : Aujourd’hui plus que jamais, la nation iranienne a besoin d’unité, de confiance, d’empathie et de consensus. Et grâce à Dieu, elle apportera une réponse ferme, sage et forte au crime du régime d'occupation, animé d'un esprit si brave et précieux.

. Le message stipule : Cet acte barbare, contraire à toutes les obligations internationales, confirme la nature criminelle du régime sioniste illégitime, qui a fondé son existence sur l’occupation, l'agression et l’infanticide.

L'attaque d'agression à l'aube de ce vendredi a prouvé au monde entier la légitimité de l’affirmation de longue date de la République islamique d’Iran selon laquelle l'agression et le crime sont dans la nature du régime d'Occupation sioniste.

Bien entendu, la nation iranienne et ses responsables ne resteront pas silencieux face à ce crime, et la riposte légitime et vigoureuse de la République islamique d’Iran fera regretter à l’ennemi son acte insensé.

Le Président Pezeshkian a souligné : De même que la République islamique a déployé tous les efforts possibles pour la paix et la tranquillité dans le monde et dans la région, et a démontré sa pleine disponibilité à des négociations à long terme et à l’instauration d’un climat de confiance pour le monde, en faveur du rétablissement de la paix, elle agira également avec détermination face à l’agression et pour la légitime défense de son intégrité territoriale.