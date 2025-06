Le ministre égyptien des Affaires étrangères appelle son homologue iranien

Téhéran (IRNA)- Badr Abdelati, ministre des Affaires étrangères d’Égypte, a condamné vendredi lors d’un appel téléphonique avec Seyyed Abbas Araqchi, ministre des Affaires étrangères iranien, les attaques militaires du régime sioniste contre la République islamique d’Iran, les qualifiant de source d’une escalade régionale très dangereuse, d’une violation flagrante du droit international et de la Charte des Nations unies, ainsi que d’une menace évidente pour la sécurité et la stabilité régionales et internationales.

Le ministre des Affaires étrangères, en remerciant l’Égypte pour son appel et sa position condamnant l’agression du régime sioniste contre l’Iran, a souligné que cette attaque constitue une violation flagrante de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Iran ainsi qu’une grave infraction à la Charte des Nations unies. Il a affirmé que les forces armées de la République islamique d’Iran, fondées sur le droit à la légitime défense, donneront une réponse ferme à cette agression du régime sioniste.