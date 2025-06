Frappes israéliennes sur l’Iran : des ministres iranien et jordanien des Affaires étrangères s’entretiennent au téléphone

Le ministre iranien des Affaires étrangères, remerciant la Jordanie pour son appel et sa position condamnant l’agression du régime sioniste contre notre pays, a souligné que la République islamique d’Iran agira avec une détermination totale pour protéger sa souveraineté, son peuple et sa sécurité nationale, et répondra fermement à l’agression illégale et lâche du régime sioniste.