L'ambassadrice de Suisse a été convoquée au ministère des Affaires étrangères

Téhéran (IRNA)- À la suite de la violation flagrante de l’intégrité territoriale et de la souveraineté nationale de l’Iran par le régime sioniste, ainsi que de son agression brutale contre plusieurs sites sur le territoire iranien — y compris les installations nucléaires de Natanz, plusieurs bases militaires et des bâtiments résidentiels — qui a entraîné le martyre et les blessures de plusieurs hauts commandants des forces armées, de professeurs d’université, ainsi que de femmes et d’enfants innocents, Mme Nadine Lozano, ambassadrice de Suisse à Téhéran, en sa qualité de cheffe du Bureau des intérêts américains, a été convoquée par Issa Kameli, assistant du ministre et directeur général des affaires américaines au ministère des Affaires étrangères. L’indignation et la vive protestation de la République islamique d’Iran ont été fermement exprimées concernant cette agression du régime israélien et le soutien des États-Unis à cet acte criminel.

Issa Kameli a qualifié le crime flagrant du régime sioniste — à savoir son agression militaire contre la souveraineté de l’Iran — de violation de toutes les normes et règles du droit international ainsi que de la Charte des Nations Unies. Il a souligné, en rappelant les soutiens multiformes et constants des États-Unis à ce régime, que le gouvernement américain porte l'entière responsabilité des conséquences extrêmement dangereuses et étendues résultant de cette aventure agressive. Issa Kameli, en mettant en garde contre tout soutien militaire des États-Unis au régime sioniste — y compris toute tentative d’entraver l’exercice par l’Iran de son droit légitime à la légitime défense — a souligné qu’il est inconcevable que les actes d’agression du régime sioniste contre l’Iran aient pu être menés sans la coopération, la coordination ou, à tout le moins, le feu vert de Washington. De ce fait, les États-Unis doivent rendre des comptes pour ce comportement illégal. L'ambassadrice de Suisse a souligné qu’elle transmettrait immédiatement ces remarques au gouvernement des États-Unis.