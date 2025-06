L’Iran répondra fermement à l’agression illégale et lâche du régime sioniste (Araghchi)

Lors d’un appel téléphonique avec Seyed Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères de la République islamique d’Iran, le ministre koweïtien des Affaires étrangères, Abdullah Ali Al-Yahya, a fermement condamné les attaques du régime sioniste contre l’Iran, les qualifiant de violation flagrante de la souveraineté iranienne ainsi que d’infraction grave au droit international et à la Charte des Nations Unies, mettant en péril la stabilité et la sécurité de toute la région.

Le ministre des Affaires étrangères iranien, tout en remerciant son homologue koweïtien pour son appel et la position ferme du gouvernement koweïtien dans la condamnation de l’agression du régime sioniste contre l’Iran, a souligné que la République islamique d’Iran, avec une détermination totale, prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger sa souveraineté, son peuple et sa sécurité nationale, et répondra fermement à l’attaque illégale et lâche du régime sioniste.