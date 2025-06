Porte-parole du gouvernement : L'Iran n'a jamais été silencieux face à l'agression et ne le sera jamais

Téhéran (IRNA)-La porte-parole du gouvernement iranien, Fatemeh Mohajerani, suite à l'agression terroriste du régime sioniste contre l'Iran ce vendredi matin, 13 juin, et au martyre de plusieurs hauts commandants militaires, scientifiques nucléaires et citoyens ordinaires, a publié un message sur le réseau X, écrivant : « L'attaque lâche du régime sioniste sur le sol iranien est une erreur de calcul et un signe de sa peur de notre grande nation. Dans ces circonstances, la paix et la vigilance du peuple sont notre capital national. »

Elle a rappelé : « L'Iran n'est comparable à aucun pays, et sa réponse sera décisive, légitime et au moment opportun. » La porte-parole du gouvernement souligne : « C’est l’Iran qui est l’auteur de la fin de cette histoire ».