Mohammad Eslami : L’attaque contre Natanz était un acte terroriste / Aucun rejet radioactif dans les installations nucléaires

Téhéran (IRNA)-Le président de l’Organisation de l’énergie atomique d’Iran a déclaré que les dégâts causés par l’attaque contre le site de Shahid Ahmadi Roshan (Natanz) se limitaient à la surface du sol et qu’il n’y avait eu aucune perte humaine. Il a affirmé que ce genre d’actes terroristes ne saurait entraver la détermination ni les progrès des scientifiques iraniens, et que le programme nucléaire du pays se poursuivra avec force et détermination.

Dans une interview télévisée, ce vendredi soir 13 juin, le président de l’Organisation de l’énergie atomique a précisé : « À l’aube, en parallèle à l’opération terroriste du régime sioniste à Téhéran, le site Shahid Ahmadi Roshan de Natanz a également été attaqué. Ces attaques étaient répétées, et leurs auteurs ont tenté, selon un plan préétabli, d’endommager autant que possible les installations nucléaires. Heureusement, les dégâts sont restés superficiels, sans perte humaine. Il n’y a eu aucune fuite radioactive susceptible d’inquiéter la population. Grâce à Dieu, nous n’avons pas subi de dommages graves. Nous procédons actuellement à une évaluation précise des pertes. » Il a ajouté : « Nous avons signalé à plusieurs reprises ces menaces et agressions à l’ONU et à l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) via le ministère des Affaires étrangères, mais aucune position claire n’a jamais été prise contre ce régime agresseur. » Enfin, il a conclu : « Notre cheminement est clair et le cadre de nos programmes est défini. Ces attaques n’ont aucun impact sur notre détermination ni sur celle de nos collègues. Nos équipes, avec foi, force et enthousiasme, continuent leur travail dans tous les sites nucléaires. »