Les agressions du régime sioniste recevront une réponse appropriée (Présidenht Pezzekian )

Selon un article d'IRNA publié ce vendredi soir 13 juin sur le site d'information présidentiel, le président russe Vladimir Poutine a, lors d'une conversation téléphonique avec Massoud Pezheskian, condamné les agressions du régime sioniste contre l'Iran, présenté ses condoléances pour la mort de plusieurs civils, scientifiques nucléaires et responsables militaires de notre pays, et exprimé sa sympathie au gouvernement et au peuple iraniens.

Le président russe, déclarant avoir fait part de ses préoccupations aux autorités du régime sioniste concernant ces agressions, a ajouté : "Ces agressions constituent une violation flagrante des règles et du droit internationaux. La Russie est prête à jouer un rôle de médiateur pour apaiser les tensions."

Pezeshkian a également remercié le président russe pour son appel téléphonique et lui a exprimé sa sympathie, soulignant que le régime sioniste cherchait à créer des tensions et à propager des conflits dans la région depuis le premier jour d'activité du 14e gouvernement en assassinant le martyr Haniyeh alors qu'il était invité officiellement par notre pays. Il a déclaré : « La République islamique d'Iran a toujours affirmé qu'elle ne cherchait pas à fabriquer des armes nucléaires et qu'elle était prête à fournir des garanties à cet égard aux autorités juridiques internationales.»

Le président de la République islamique d'Iran a déclaré : « Les agressions du régime sioniste constituent une violation flagrante des règles internationales et recevront certainement une réponse appropriée. »