Le général de division Hatami nommé "commandant en chef de l'armée de la RII'

« Compte tenu de votre engagement, de votre compétence et de votre expérience, je vous nomme au poste de commandant en chef de l'armée de la République islamique d'Iran en vous promouvant au grade de général de division.»

Compte tenu du vaste bassin de ressources humaines efficaces et dévouées dont dispose l'armée, ainsi que de l'expérience acquise pendant et après la Défense sacrée (guerre imposée de l'Irak de Saddam) il est attendu que, sous votre commandement, grâce à une approche transformationnelle et révolutionnaire, le renforcement des capacités de combat et de la préparation, l'excellence spirituelle et, la satisfaction des besoins vitaux et la synergie avec les autres forces armées s'accélèrent, permettant à l'armée de la République islamique d'Iran d'atteindre des conditions plus dignes.

Je remercie et apprécie les efforts sincères et précieux du général de division Seyyed Abdolrahim Moussavi durant son service, et j'implore Dieu Tout-Puissant de tout cœur la réussite de tous.

Seyyed Ali Khamenei

2025/06/13