Iran : La complicité des États-Unis dans les attaques terroristes du régime israélien ne fait aucun doute

Iravani a souligné : « Ces actions équivalent à une déclaration de guerre. Il s’agit du dernier acte d’une longue série de comportements illégaux, déstabilisateurs et agressifs de la part du régime israélien, qui jouit d’une impunité totale grâce au soutien de ses puissances. Cette situation doit cesser.»

Nous condamnons fermement et sans équivoque ces attaques criminelles et barbares. Une série d’assassinats ciblés a visé de hauts responsables militaires, des scientifiques nucléaires et des citoyens innocents. À ce jour, soixante-dix-huit personnes, dont de hauts responsables militaires, ont été tuées et plus de 320 autres blessées, dont une grande majorité de civils, dont des femmes et des enfants.