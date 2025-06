Ambassadeur d'Iran auprès de l'ONU : Notre réponse à l'attaque du régime sioniste sera légale et décisive

Il a souligné : Nous condamnons fermement et sans équivoque l'attaque militaire illégale et terroriste du régime israélien contre l'Iran. Le régime israélien, le plus anarchique et le plus violent au monde, a mené ces attaques barbares avec le soutien total du gouvernement des États-Unis en matière de renseignement, d'opérations et de politique.

Iravani a ajouté : Je le dis clairement : le régime israélien a attaqué des installations nucléaires sous garanties. Il s'agit d'un acte criminel et irresponsable qui aurait pu provoquer une catastrophe radiologique aux conséquences dépassant les frontières de l'Iran.