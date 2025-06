Araghchi : Tout le monde doit condamner et demander des comptes au régime sioniste pour ses actes de rébellion

Dans cette conversation téléphonique, le ministre des Affaires étrangères a qualifié l'agression du régime sioniste contre la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale de l'Iran, ainsi que l'attaque contre des installations nucléaires et des zones résidentielles ayant entraîné le martyre de plusieurs professeurs universitaires, hauts responsables militaires, femmes et enfants innocents de notre pays, de violation flagrante des lois internationales. Il a demandé une condamnation explicite de ce crime de la part de tous les États.

Araghchi a également critiqué l'attitude injustifiable et provocante de certains pays européens qui ont adopté une résolution du Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique contre le programme nucléaire pacifique de l'Iran, fournissant ainsi un prétexte pour le régime sioniste afin de mener des attaques contre les installations nucléaires iraniennes. Il a précisé : L'attaque contre les installations nucléaires pacifiques d'un pays est absolument interdite par le droit international, et tout le monde doit condamner le régime voyou sioniste pour cette rébellion et lui demander des comptes.