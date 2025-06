La décision de Téhéran concernant sa participation à la prochaine série de négociations n'est pas encore déterminée (Téhéran)

L'autre partie a rendu les négociations et les discussions pratiquement inutiles. Il est impossible de prétendre vouloir négocier et parvenir à un accord sur un sujet, tout en permettant simultanément à un régime raciste de porter atteinte à l'intégrité territoriale du pays, après avoir défini les tâches et divisé le travail, à déclaré le diplomate iranien à l'adresse des Etats-Unis et de la partie européenne, soutiens du régime criminel sioniste.

Il est inconcevable pour la République islamique d’Iran, ou pour quiconque dans le monde, que le régime sioniste aurait pu commettre une agression aussi aventureuse et un tel bellicisme dans la région sans la coopération, la coordination ou au moins le feu vert conscient de l’Amérique.

Baghaï a insisté sur le fait que les États-Unis sont responsables des conséquences de cette action imprudente et illégale du régime sioniste, et a précisé : Il n'est toujours pas clair quelle décision nous prendrons dimanche concernant les négociations.

Le désir constant du régime d'Occupation israélienne a toujours été de pousser les pays occidentaux à s'impliquer dans des conflits dans la région. Il semble que cette fois, il ait réussi, et a ainsi perturbé un processus diplomatique par cet aventurisme. Cela montre clairement que les responsables américains sont toujours fortement influencés et sous l'influence de ce régime.