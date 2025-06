Araghchi insiste sur l'urgence d'une action immédiate de l'ONU pour contrer les provocations du régime sioniste

Le ministre a souligné que les attaques du régime sioniste constituaient une violation flagrante de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Iran en tant qu'État indépendant membre de l'ONU, et qu'elles constituaient une agression manifeste contre l'Iran.

Le Secrétaire général de l'ONU, exprimant sa tristesse et condamnant les attaques israéliennes contre l'Iran - en particulier les attaques contre les installations nucléaires iraniennes alors que des négociations étaient en cours entre l'Iran et les États-Unis - a souligné que l'ONU mettrait à profit ses capacités pour empêcher l'escalade des tensions et œuvrer pour le rétablissement de la sécurité et de la paix dans la région.