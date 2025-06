L’ayatollah Khamenei nomme le successeur du défunt chef de la division aérospatiale du CGRI, tombé en martyr lors d'une attaque israélienne

L'ayatollah Khamenei a nommé le général de brigade Seyyed Majid Mousavi comme nouveau chef de la force d'élite iranienne, à la suite de l'assassinat ciblé de son prédécesseur, le général de brigade Amir Ali Hajizadeh.

« Compte tenu du glorieux et honorable martyre du général de division Amir Ali Hajizadeh aux mains du méchant régime sioniste, de la proposition du commandant en chef du Corps des gardiens de la révolution islamique et de vos précieuses qualifications et expériences, je vous nomme au commandement de la force aérospatiale du Corps des gardiens de la révolution islamique », a écrit le Guide dans son décret de samedi.

L'ayatollah Khamenei a ajouté qu'il s'attendait à un renforcement des capacités globales, à une augmentation de la préparation des unités de missiles et de drones, ainsi qu'à un travail de fond et à une forte présence dans le secteur aérospatial sous le commandement de Mousavi.

Le dirigeant a également appelé à « renforcer la piété et la perspicacité du personnel de la division aérospatiale du CGRI, et à disposer d'une base spirituelle pour progresser vers la construction d'une force au niveau de la révolution islamique ».

L'ayatollah Khamenei a enfin exprimé son admiration pour les précieux services d'infrastructure rendus par le général de division Hajizadeh sous son commandement et a souhaité à Mousavi de réussir dans ses nouvelles fonctions.

Le général Hajizadeh, qui a été grièvement blessé lors d'une attaque israélienne contre un centre de commandement du CGRI aux premières heures du vendredi 13 juin, a succombé à ses blessures et est tombé en martyr plus tard dans la journée.