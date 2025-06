La poursuite des pourparlers entre l'Iran et les États-Unis dans le contexte de la sauvagerie israélienne est « injustifiable » (Araghchi)

Araghchi a fait ces remarques lors d'une conversation téléphonique avec le responsable de la politique étrangère de l'Union européenne, M. Kaja Kallas, samedi, un jour après que le régime israélien a lancé une agression meurtrière contre plusieurs zones civiles et militaires et des quartiers résidentiels de la capitale, Téhéran, et d'autres grandes villes.

Cet assaut barbare a coûté la vie à des dizaines d'innocents, dont un certain nombre de hauts responsables et de commandants militaires de la République islamique.

Dans une riposte écrasante, connue sous le nom de code « Opération True Promise III », des centaines de missiles ont été tirés par l'Iran vendredi soir et ont réussi à percer le système de défense antiaérienne multicouche tant vanté par le régime israélien.