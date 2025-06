La Turquie exprime son soutien à l’Iran lors d’une conversation téléphonique entre Pezeshkian et Erdogan

Samedi soir 14 juin 2025, Massoud Pezeshkian, lors d’un entretien téléphonique avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, a remercié celui-ci pour son appel, ses mots de solidarité et son soutien au peuple et au gouvernement iranien. Il a déclaré : « Le régime sioniste a une fois de plus prouvé que sa nature est intrinsèquement liée aux crimes et aux massacres. Il ne reconnaît ni les droits de l’homme ni les lois internationales, et là où il en a l’occasion, il commet des assassinats de civils, d'élites, de dirigeants et de militaires. »

Le président iranien a ajouté que les attaques du régime sioniste contre la République islamique d’Iran, survenues en pleine négociation avec les États-Unis sur le dossier nucléaire, démontrent l’intention d’Israël de saboter ces discussions et d’empêcher tout accord.

« La République islamique d’Iran a toujours démontré son engagement en faveur de la paix et de la stabilité par le dialogue et la coopération. Depuis le début de mon mandat, j’ai œuvré à renforcer les relations avec les pays voisins, musulmans et autres dans le monde. Mais vous avez été témoin que ce régime, dès le premier jour, a tenté de faire échouer nos efforts en assassinant le martyr Haniyeh, invité officiel de notre pays. »

Pezeshkian a souligné l’importance de la coopération et de la coordination entre les pays islamiques pour contrer les actes hostiles du régime sioniste, ajoutant : « Ce qui s’est passé montre une fois de plus que le renforcement de la capacité de défense des pays islamiques est une nécessité. Ensemble, ils peuvent assurer le développement, la croissance, et la paix dans la région. Vous, en tant que dirigeant influent, pouvez jouer un rôle clé dans ce processus. »

Le président turc, de son côté, a présenté ses condoléances au peuple et au gouvernement iraniens pour le martyre de plusieurs compatriotes, condamnant les attaques du régime sioniste :

« Au nom de moi-même et du peuple turc, nous maudissons les responsables de cette attaque. Netanyahu cherche à enflammer la région. Ses actes violent manifestement toutes les lois et normes internationales. »

Recep Tayyip Erdogan a noté que ces attaques coïncidaient avec les négociations entre l’Iran et les États-Unis, précisant : « L’un des objectifs d’Israël est de détourner l’attention de l’opinion publique de ses crimes à Gaza. Nous croyons que la question nucléaire ne peut être résolue que par des voies diplomatiques. »

Enfin, il a déclaré que la Turquie soutenait la République islamique d’Iran et qu’elle était prête à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire pression sur le régime sioniste afin de mettre fin à la situation actuelle.