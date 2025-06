Massoud Pezeshkian, lors d’un entretien téléphonique avec Mohammed ben Salmane, prince héritier d’Arabie saoudite, ce samedi soir 14 juin 2025, a exprimé sa gratitude pour cet appel et les marques de sympathie fraternelle, en déclarant : « Avant tout, je tiens à remercier sincèrement le Serviteur des Deux Saintes Mosquées ainsi que les institutions concernées du pays frère, l’Arabie saoudite, pour leur coopération fraternelle et chaleureuse dans la prestation des services aux pèlerins de la Maison sacrée de Dieu. »

Le président a ensuite qualifié les attaques du régime sioniste contre notre pays de preuve évidente de la nature agressive de ce régime, soulignant : « Depuis le début de mon mandat de président, j’ai œuvré pour renforcer la paix, la stabilité et la sécurité dans la région, mais le régime sioniste a toujours fait obstacle à nos efforts. »

Masoud Pezeshkian a insisté sur l’importance de renforcer l’unité et la fraternité entre les pays islamiques pour empêcher les actions criminelles du régime sioniste, notamment à Gaza, ajoutant :

« L’Arabie saoudite, compte tenu de sa position dans la région et dans le monde islamique, peut jouer un rôle crucial pour renforcer l’unité des pays islamiques en défense des droits de tous les musulmans de la région. »

Le prince héritier d’Arabie saoudite, dans cet échange téléphonique, a, pour sa part, condamné les agressions cruelles du régime sioniste contre la République islamique d’Iran et exprimé ses condoléances suite au décès de plusieurs compatriotes dans ces crimes, affirmant : « L’Arabie saoudite se tient aux côtés de ses frères de la République islamique d’Iran, et aujourd’hui, tout le monde islamique est uni et unanime pour vous soutenir. Dans toutes mes interactions diplomatiques, je cherche à faire pression pour stopper les agressions israéliennes. »

Mohammed ben Salmane a ajouté : « Nous pensons qu’Israël concentre tous ses efforts pour approfondir les tensions afin d’attirer les États-Unis dans ce conflit, mais nous croyons aussi que la réaction sage de la République islamique d’Iran empêchera cela. »

Le prince héritier a conclu en soulignant que son pays ne ménagera aucun effort pour aider ses frères en Iran.