Un destroyer britannique, qui était entré la nuit dernière dans le nord de l'océan Indien dans le but de guider les missiles du régime sioniste vers l'intérieur du territoire iranien, a été identifié grâce à la surveillance opportune des systèmes de renseignement de la marine de l'armée iranienne. Des drones de combat de la marine ont émis un avertissement pour empêcher le destroyer de continuer sa route vers le golfe Persique.

Ce destroyer est tombé dans le filet des forces de renseignement et des opérations de la marine de l'armée dans la mer d'Oman et a été obligé de changer de trajectoire.