La Russie condamne les attaques israéliennes contre l’Iran et critique le soutien occidental

Au cours de la conversation, le chef de la diplomatie iranienne a vivement condamné les récentes attaques israéliennes contre les installations nucléaires et les zones résidentielles en Iran, qui ont entraîné la mort de plusieurs hauts commandants militaires, universitaires, femmes et enfants. Araghchi a qualifié ces actes de violations flagrantes des normes internationales et des principes de la Charte des Nations Unies, appelant la communauté internationale à réagir fermement et à assumer ses responsabilités.

Il a salué les positions de la Russie et d'autres pays ayant condamné les actions hostiles d’Israël, tout en avertissant que ces agressions pourraient plonger la région dans une crise profonde et une instabilité généralisée. Araghchi a réaffirmé le droit légitime de l’Iran à se défendre face à toute attaque, ajoutant que la République islamique d’Iran a répondu et continuera de répondre avec fermeté aux agressions du régime sioniste.

Il a par ailleurs souligné que l’attaque israélienne, survenue en pleine négociation indirecte entre l’Iran et les États-Unis, est une nouvelle preuve de l’hostilité fondamentale d’Israël à l’égard de toute solution diplomatique.

Sergueï Lavrov a, de son côté, mis en garde contre l’escalade du conflit au Moyen-Orient, soulignant la nécessité de désamorcer les tensions pour éviter un embrasement régional. Il a également salué la récente conversation téléphonique entre les présidents russe et iranien, qu’il a qualifiée de « pas constructif vers un renforcement de la coordination bilatérale ».