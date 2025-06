Pezeshkian avertit que la poursuite des agressions israéliennes entraînera une réponse militaire plus sévère

Le président iranien a exprimé sa gratitude pour cet échange ainsi que pour la position officielle du Pakistan lors de la réunion du Conseil de sécurité de l’ONU la veille. Il a déclaré :

« Ceux qui prétendent défendre les droits de l’homme ne se contentent pas de soutenir les agressions du régime sioniste, mais l’arment et l’encouragent à poursuivre ses actes inhumains. »

Pezeshkian a ajouté que même la guerre a ses propres règles, mais que le régime israélien, avec le soutien de certains pays occidentaux, les foule aux pieds en toute impunité.

Il a également dénoncé la coordination entre Israël et les États-Unis dans l’agression contre le territoire iranien, alors même que des discussions diplomatiques étaient en cours, y voyant une preuve du manque de sincérité et de fiabilité de Washington.

Le Premier ministre pakistanais a, de son côté, affirmé que son gouvernement et le peuple pakistanais se tiennent fermement aux côtés de la République islamique d’Iran. Il a qualifié les attaques israéliennes de violation flagrante du droit international et a présenté ses condoléances pour la mort de plusieurs citoyens, responsables et scientifiques iraniens.

Shehbaz Sharif a exprimé son espoir de voir la paix et la stabilité revenir dans la région, tout en déplorant que « le régime sioniste continue de commettre ces violations en toute impunité, en méprisant les principes et les chartes du droit international ».