Le Conseil des gouverneurs de l’AIEA devient tribune de condamnation des attaques israéliennes contre l’Iran

Dans le cadre de l’examen des « questions en suspens » à l’ordre du jour, le représentant permanent de l’Iran auprès des organisations internationales à Vienne a lu une déclaration officielle détaillant les conséquences des agressions israéliennes sur le sol iranien. Plusieurs délégations, notamment celles de la Russie, l’Espagne, le Qatar, les Émirats arabes unis, Oman, le Koweït, la Jordanie, la Turquie, la Malaisie et le Nicaragua, ont exprimé leur solidarité avec l’Iran et ont qualifié ces attaques de « provocations inacceptables et dangereuses ».

En réponse à la lettre urgente du ministre iranien des Affaires étrangères et à la demande formelle de la Russie, le directeur général de l’AIEA, Rafael Grossi, a convoqué une session extraordinaire du Conseil des gouverneurs, prévue pour le lundi 16 juin 2025 à 10 heures. Il a invoqué le caractère urgent de la situation pour contourner les délais prévus par le règlement intérieur de l’agence.

Lors de cette réunion, Rafael Grossi a exprimé une vive inquiétude quant à l’évolution de la situation : « Nous avons répété à plusieurs reprises que les installations nucléaires ne doivent jamais, sous aucune circonstance, être prises pour cibles. De telles attaques peuvent avoir des conséquences désastreuses pour les populations civiles, l’environnement, ainsi que pour la sûreté et la sécurité nucléaires. Elles constituent une menace sérieuse pour la paix et la sécurité régionales et internationales. »

Le directeur général de l’AIEA a mis en garde contre les risques d’une escalade militaire touchant des infrastructures sensibles, soulignant que de telles actions pourraient provoquer des effets irréversibles, non seulement pour l’Iran, mais aussi pour toute la région.