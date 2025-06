Commandant de l'armée de la République islamique : Nous défendons l'Iran jusqu'au dernier souffle

Le commandant en chef, le général de division Amir Hatami souligne dans son message : « Les braves combattants de l'armée de la République islamique d'Iran, conformément aux ordres de ce commandement suprême, ont déployé des efforts efficaces pour défendre le territoire sacré de notre cher Iran dès les premières minutes de l'agression du régime sioniste cruel et continueront à porter des coups sévères au régime sioniste d’infanticide, avec la plus grande capacité et vigilance. »