Araghchi : Les Etats-Unis sont un partenaire dans les agressions du régime sioniste et doivent en assumer la responsabilité

« Nous avons surveillé attentivement ces mouvements et continuons de les surveiller, et nous disposons de nombreux éléments démontrant comment les forces américaines ont aidé le régime sioniste. », a rassuré le ministre iranien des Affaires étrangères qui s’exprimait devant les ambassadeurs étrangers résidant à Téhéran.

Critiquant la politique anti-iranienne de l’administration Trump, Abbas Araghchi continue : « Le gouvernement américain a soutenu cette agression contre l’Iran. Ces deux derniers jours, nous avons reçu des messages des États-Unis, par divers canaux, affirmant qu'ils n'étaient pas et ne seraient pas impliqués dans cette attaque. Cependant, nous ne croyons pas à cette affirmation verbale, car nous disposons de preuves du contraire. Si le gouvernement américain affirme réellement une telle chose, il doit l'exprimer clairement et publiquement. Envoyer un message privé ne suffit pas. Il est nécessaire que le gouvernement américain condamne clairement l'attaque contre des installations nucléaires. Une telle action est condamnable au regard du droit international, et nous attendons du gouvernement américain qu'il condamne clairement l'attaque contre des installations nucléaires pacifiques et se distancie de cet incident afin de prouver sa bonne foi. »