Araghchi qualifie l’attaque israélienne contre les installations nucléaires d’un crime grave contre le droit international

José Manuel Albares, ministre des Affaires étrangères d’Espagne, s’est entretenu par téléphone avec Seyed Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères d’Iran, ce dimanche à midi. Les deux responsables ont échangé leurs points de vue concernant les évolutions récentes dans la région, à la suite de l’agression militaire du régime israélien contre l’Iran.

Dans cette conversation, Araghchi a souligné que l’attaque israélienne constitue une violation flagrante des principes de la Charte des Nations unies et du droit international. Il a déclaré que le régime sioniste, seulement deux jours avant le sixième round des négociations Iran–États-Unis à Mascate, a violé la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Iran en attaquant des installations nucléaires et des zones résidentielles en Iran. Selon lui, l’objectif principal de cette agression était de nuire au processus diplomatique et d’entraîner d’autres pays dans une guerre injuste.