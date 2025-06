Pezeshkian : Les États-Unis sont directement impliqués dans les agressions israéliennes / Une réponse plus ferme si cela continue

Au lieu d’empêcher ces attaques brutales, nous assistons à un soutien militaire, renseignementiel et politique en faveur de ce régime. Les avions, missiles et armes utilisés aujourd’hui pour agresser notre pays sont fournis par ces mêmes États, et leur soutien en matière de renseignement est assuré par leurs systèmes radar et militaires.

Les forces armées puissantes de la République islamique, qu’il s’agisse de l’armée ou des Gardiens de la Révolution, continueront de répondre de manière ferme et adéquate à toute agression.

Il est attendu des pays islamiques et de la région qu’ils adoptent une position claire, ferme et efficace face aux agressions du régime sioniste et de ses soutiens. Ce régime, avec le feu vert des États-Unis, se permet toutes sortes de crimes dans la région sans aucune restriction.

Selon ce qui a été évoqué lors d’un échange entre un responsable américain et le Dr Araghchi, Israël ne peut rien faire sans l’accord des États-Unis, et ce que nous observons aujourd’hui est réalisé avec le soutien direct de Washington, bien que ces derniers tentent de cacher leur rôle dans les médias.

Le gouvernement, en coordination avec toutes les institutions concernées, agira de manière unie et solidaire pour fournir des services efficaces au peuple. Dans la conjoncture sensible actuelle, il est impératif de laisser de côté les différends et de préserver l’unité nationale.