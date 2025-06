Médias hébreux : la maison de Netanyahou cible des attaques iraniennes

Téhéran (IRNA)-À la suite du tir de dizaines de missiles par la République islamique d’Iran en direction des territoires occupés, des sirènes d’alerte ont de nouveau retenti dans plusieurs villes et colonies israéliennes, et de puissantes explosions ont été signalées à divers endroits, notamment dans le nord de la Palestine occupée et à Qods-est occupée (Jérusalem).

L’armée du régime sioniste a déclaré que 50 missiles ont été tirés depuis le sol iranien vers les territoires occupés.

Selon les rapports, de fortes détonations ont été entendues dans plusieurs villes et colonies, surtout dans le nord, tandis que les systèmes de défense aérienne du régime tentaient d’intercepter les missiles. Des sources sécuritaires, citées par la chaîne 12 du régime sioniste, ont affirmé que l’Iran a décidé d’intensifier considérablement la portée de ses réponses contre le régime israélien.

Par ailleurs, des sources israéliennes ont indiqué que l’un des objectifs des frappes était la résidence du Premier ministre du régime occupant, ainsi qu’une centrale électrique dans la ville de Hadera (al-Khudeira en arabe). Le commandement du front intérieur du régime infanticide israélien a également ordonné aux habitants des territoires occupés de rester dans les abris "jusqu’à nouvel ordre", et non plus seulement pour 10 minutes habituelles.