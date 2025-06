L’Organisation de Coopération Économique condamne l’agression du régime sioniste contre l’Iran

Voici les points essentiels de la déclaration : Le Secrétariat de l’OCE exprime sa profonde inquiétude face à l’escalade de la violence et à la menace contre la paix, résultant de l’agression israélienne.

Il condamne fermement cette attaque, qui constitue une violation flagrante du droit international, de la Charte des Nations Unies, et des droits souverains d’un État membre clé de l’OCE – l’Iran, qui accueille par ailleurs le siège de l’organisation.

L’OCE présente ses plus sincères condoléances au peuple et au gouvernement de la République islamique d’Iran, pour les pertes humaines et les dégâts causés aux infrastructures civiles.

Enfin, l’organisation souligne que les attaques contre des infrastructures civiles, y compris les transports et l’énergie, 4affaiblissent la paix régionale et représentent un danger sérieux pour la stabilité mondiale.