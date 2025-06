Génocide en cours à Gaza: Israël stoppe le Madleen, porteur d'aide et de vérité

Téhéran (IRNA)-Dans le contexte de la guerre en cours à Gaza, marquée par des bombardements massifs et une crise humanitaire sans précédent, le navire Madleen est devenu un symbole d’espoir et de résistance civile. Affrété par des militants internationaux, il avait pour mission de briser le blocus imposé à Gaza et de livrer de l’aide humanitaire vitale à une population épuisée par des mois de siège, de destructions et de pénuries, mais attaqué et stoppé par le régime d'apartheid de Tel-Aviv.

Alors que de nombreuses voix à travers le monde dénoncent ce qu'elles qualifient de génocide en cours contre le peuple palestinien, le Madleen représentait un acte de solidarité internationale. Mais il reste aussi au cœur de tensions géopolitiques majeures, Israël bloque toute tentative de ravitaillement. Ce navire s'inscrivait dans une longue tradition d'initiatives citoyennes visant à défier l'impunité et à dénoncer la souffrance d'un peuple souvent privé d'accès aux secours, à la justice et à la paix. Xavier Dupret, économiste et analyste politique belge nous livre sa réaction.