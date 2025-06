CSNU : L’Iran critique la France, les Etats-Unis et l'Angleterre pour empêcher l’adoption d’une résolution anti-Israël

Lors de sa conférence de presse, Esmaeil Baghaei a déclaré : « Immédiatement après cette agression, nous avons demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies. Cette réunion a eu lieu. Nous nous attendions à ce que le Conseil de sécurité condamne fermement cette agression et prenne une décision pour y mettre fin. Malheureusement, en raison de l'approche politique de certains membres du Conseil de sécurité, notamment les États-Unis, la France et le Royaume-Uni, cela n'a pas eu lieu. »

« Ce comportement rappelle une approche similaire adoptée par ces gouvernements en 1980, après l'agression du régime baasiste [de Saddam] contre l’Iran, lorsque ces Etats occidentaux ont utilisé un langage ambigu pour empêcher le Conseil de sécurité de prendre des mesures sérieuses contre la nation iranienne. Cette approche a malheureusement un précédent historique. Cependant, nous continuons de souligner notre droit en tant que membre de l'ONU. », a ajouté le porte-parole de la diplomatie iranienne.

En ce qui concerne le dossier nucléaire, ce haut diplomate iranien a souligné : « Nous avons demandé une réunion d'urgence du Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui se tiendra aujourd'hui [le 16 juin]. Le Conseil des gouverneurs et le Directeur général de l'AIEA ont une responsabilité claire à cet égard. Les sites nucléaires pacifiques iraniens, qui sont sous surveillance constante de l'AIEA, ont été attaquées [par Israël]. Selon les documents internationaux, notamment la résolution 533 du Conseil des gouverneurs, une telle action est interdite, viole les réglementations internationales et constitue une menace pour la paix et la sécurité mondiales. Par conséquent, nous attendons du Conseil des gouverneurs et du Directeur général de l'AIEA qu'ils adoptent une position ferme pour condamner cet acte et demander des comptes au régime sioniste. »