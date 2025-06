Ambassadeur d'Iran lors de la réunion extraordinaire de l'AIEA : l'ère de l'impunité est révolue 

L’ambassadeur et représentant permanent de la République islamique d’Iran auprès des organisations internationales basées à Vienne, a prononcé une déclaration virulente lors de la réunion extraordinaire du Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Il y a qualifié l’attaque agressive du régime sioniste contre les installations nucléaires pacifiques de l’Iran de forme manifeste de terrorisme d’État et de violation flagrante de la Charte des Nations Unies et du Statut de l’AIEA, tout en soulignant que « l’ère de l’impunité est révolue ».

Selon un rapport publié lundi par l’IRNA, Reza Najafi, dans cette déclaration, tout en remerciant les pays ayant soutenu la tenue de cette réunion, a affirmé : « Les États-Unis étaient informés à l’avance de cette attaque agressive et y ont participé en apportant un soutien informationnel, politique et matériel. »

Il a critiqué sévèrement l’inaction de l’AIEA et du Conseil des gouverneurs face aux menaces répétées du régime israélien contre les sites nucléaires pacifiques de l’Iran, déclarant :

« La poursuite de ce silence et de cette passivité a non seulement gravement entamé la crédibilité de l’Agence, mais a aussi encouragé le régime israélien à persévérer dans ses actions agressives. »

L’ambassadeur iranien a poursuivi :

« La République islamique d’Iran, malgré les comportements biaisés de certaines parties et la poursuite des politiques nucléaires illégales du régime israélien en dehors du cadre du TNP, a toujours respecté ses engagements dans le cadre du Traité sur la non-prolifération nucléaire (TNP) et des accords de garanties généralisées de l’AIEA, en fournissant des informations étendues et précises sur ses activités nucléaires pacifiques. Mais cette transparence est malheureusement devenue, dans certains cas, un outil pour menacer la sécurité nationale et la vie des scientifiques iraniens. »

Il a précisé :

« Lorsque les droits et obligations des membres du TNP ne sont pas respectés de manière équilibrée, et que certains régimes agresseurs non membres du TNP se permettent librement de menacer et d’attaquer les États parties respectueux de leurs obligations, la poursuite de l’exécution volontaire des engagements devient injustifiable. »

Dans la dernière partie de sa déclaration, Najafi a averti :

« L’ère de l’impunité est révolue. La République islamique d’Iran, dans le cadre de la Charte des Nations Unies, du TNP et du Statut de l’AIEA, se réserve le droit inhérent de défendre son peuple, sa souveraineté, ses installations nucléaires pacifiques et ses intérêts nationaux, et prendra, en temps voulu, les mesures de rétorsion nécessaires. »

Le représentant iranien a également demandé au Conseil des gouverneurs de condamner avec la plus grande fermeté l’agression israélienne et de tenir le régime sioniste pour entièrement responsable des conséquences de cet acte dangereux.

Selon l’IRNA, cette réunion extraordinaire du Conseil des gouverneurs se tient à Vienne à la demande de la République islamique d’Iran, avec le soutien de la Russie, de la Chine, du Venezuela, du Pakistan et de plusieurs autres membres de l’AIEA.