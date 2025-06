Araghchi : Nous combattrons avec honneur jusqu’à la dernière goutte de sang pour défendre notre terre, notre peuple et notre dignité

Dans un message ferme, Araghchi a qualifié Benyamin Netanyahou de « criminel de guerre recherché » et de « manipulateur notoire » qui, depuis près de trois décennies, « a trompé les présidents américains afin de les entraîner dans ses guerres ».

Il a poursuivi :

« Tous les indices montrent que l’objectif de l’attaque criminelle de Netanyahou contre l’Iran — ayant causé la mort de centaines de civils innocents, y compris des femmes et des enfants — était de saboter un accord imminent entre l’Iran et les États-Unis, vers lequel nous avancions dans la bonne direction. Il tente à nouveau de tromper le président américain, et au-delà, les contribuables américains. »

Selon Araghchi, il suffirait d’un simple appel depuis Washington pour faire taire Netanyahou :

« Ce geste ouvrirait la voie à un retour à la diplomatie. En revanche, si les États-Unis restent piégés dans cette “mère des guerres éternelles”, toute perspective de solution négociée disparaîtra, avec des conséquences dangereuses, imprévisibles et peut-être même inimaginables pour la sécurité régionale et l’économie mondiale. »

Il a également souligné la détermination de l’Iran à se défendre :

« Nos puissantes forces armées montreront au monde que les criminels de guerre cachés dans les abris de Tel-Aviv paieront pour leurs crimes. Nous les poursuivrons aussi longtemps que nécessaire, jusqu’à ce qu’ils comprennent qu’ils ne peuvent plus viser notre peuple impunément. »

Araghchi s’est aussi adressé directement à l’ex-président Trump (ou à son successeur, selon interprétation) :

« Si le président américain croit réellement en la diplomatie et souhaite mettre fin à cette guerre, les prochaines étapes seront cruciales. Israël doit immédiatement cesser son agression. Sinon, nos réponses continueront. »

Et de conclure :

« N’oublions pas : l’Iran n’a pas commencé cette guerre et ne cherche pas l’effusion de sang. Mais nous combattrons fièrement jusqu’à la dernière goutte de sang pour défendre notre terre, notre peuple, notre dignité et nos acquis. »