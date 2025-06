Pezeshkian : Si les États-Unis ne contiennent pas le régime sioniste, les réponses de l’Iran seront encore plus douloureuses

« Grâce à la sagesse du Guide suprême, au déploiement immédiat des commandants et à la pleine préparation des forces armées, l’ennemi a été frappé dès la première nuit et a subi de lourdes pertes. Toute répétition de ces actes entraînera des réponses beaucoup plus dures », a-t-il déclaré.

Cette déclaration a été faite en réponse à un appel téléphonique du sultan d’Oman, Haïtham ben Tariq, qui a exprimé sa solidarité et sa compassion après les pertes subies par l’Iran. Pezeshkian a souligné l’importance de renforcer la coopération régionale et a salué le rôle actif et constructif d’Oman dans les négociations liées au programme nucléaire pacifique iranien.

Il a rappelé que les négociations en cours visaient à accroître la transparence et la confiance, et que les États-Unis avaient eux-mêmes affirmé contrôler le régime israélien, ajoutant que « sans leur accord, Israël n’agirait pas contre l’Iran ». Malgré cela, Tel-Aviv a mené une attaque sanglante, coûtant la vie à plusieurs civils, scientifiques et commandants iraniens.

Pezeshkian a condamné ce qu’il qualifie de complicité tacite de Washington, et a insisté sur le fait que l'Iran n’a jamais cherché à produire d’arme nucléaire et a toujours coopéré avec l’AIEA. Il a déclaré :

> « Ceux qui croient affaiblir l’Iran par la terreur et la violence ne connaissent pas ce peuple. Nous avons montré notre capacité de riposte immédiate, et si les agressions se poursuivent, nous réagirons avec une intensité bien plus grande. »

Il a mis en garde contre les aventures militaires continues du régime israélien :

> « Si les États-Unis ne parviennent pas à contenir ce régime sauvage, nous serons contraints de répondre de manière plus lourde, plus douloureuse, et au-delà de ce qui a été observé jusqu’ici. »

Enfin, Pezeshkian a salué l’unité croissante parmi les nations musulmanes, la qualifiant de signe clair d’une solidarité mondiale émergente face à l’agression israélienne, et a exprimé l’espoir que cette unité devienne un levier pour renforcer la paix, la justice et la dignité humaine dans la région.