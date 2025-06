Onze pays unissent leurs voix au sein du Conseil des gouverneurs : l’agression israélienne contre l’Iran condamnée

Dans cette déclaration, lue lors de la session extraordinaire du Conseil des gouverneurs, on peut lire :

« Nous condamnons l’agression du régime israélien contre l’Iran, y compris les attaques militaires visant des installations nucléaires placées sous les garanties de l’AIEA, qui constituent une violation grave du droit international, de la Charte des Nations unies et du Statut de l’Agence. »

Les signataires affirment :

« Nous croyons fermement que ces attaques militaires menacent non seulement la paix et la sécurité internationales, mais elles sapent également la confiance dans le Traité de non-prolifération nucléaire (TNP), ignorent délibérément le système de garanties de l’AIEA, et compromettent le développement futur de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques. »

Ils concluent :

« Toute attaque armée ou menace contre des installations nucléaires dédiées à des objectifs pacifiques constitue une violation des principes de la Charte des Nations unies, du droit international et du Statut de l’AIEA. »