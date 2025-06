Le Conseil suprême de sécurité nationale d’Iran insiste sur la nécessité de poursuivre la lutte contre l'agression d’ennemie sioniste

Selon un correspondant politique d'IRNA, le Secrétariat du Conseil suprême de sécurité nationale a annoncé : La quatrième session du Conseil après le début de l'agression sioniste s'est tenue ce lundi soir sous la présidence de son président, Massoud Pezeshkian.

Selon l’information, un rapport a été présenté lors de cette session sur la situation actuelle de la contre-attaque contre l'ennemi et la poursuite de la lutte contre l'agresseur a été soulignée.

Selon l'agence IRNA, plusieurs commandants militaires, scientifiques et civils ont été tués vendredi 13 juin à l'aube, suite à l'attaque d’agression et terroriste du régime sioniste contre Téhéran et plusieurs villes du pays.

Suite à ce crime du régime sioniste, le Guide suprême de la Révolution, l’ayatollah Seyyed Ali Khamenei, a déclaré dans un message adressé à la grande nation iranienne : « Le régime doit s'attendre à un châtiment sévère. La main puissante des forces armées de la République islamique ne l'abandonnera pas, grâce à Dieu. »