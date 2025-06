Déclaration ferme de l'Organisation de la Coopération islamique condamnant les agressions du régime sioniste contre l'Iran

Selon un journaliste d'IRNA lundi, dans le communiqué de l'Organisation de la coopération islamique, dont une copie a également été soumise au Conseil de sécurité de l'ONU par le Bureau des observateurs de l'OCI pour publication officielle comme document de l'ONU, les États membres de l'organisation, tout en exprimant leur entière solidarité avec la nation et le gouvernement iraniens, ont appelé à la condamnation internationale de ces actes et à la responsabilité du régime d'Occupation.

Dans cette déclaration, les États membres de l'Organisation de la Coopération islamique (OCI) ont fermement condamné les récentes attaques barbares du régime sioniste sur le territoire de la République islamique d'Iran, qui ont causé la mort de citoyens, de professeurs d'université et de hauts responsables militaires. Ils ont également vivement réagi aux attaques délibérées du régime contre les installations nucléaires pacifiques iraniennes. Ces actes ont été considérés comme un signe évident du mépris du régime sioniste pour les règles internationales et une violation flagrante de la Charte des Nations Unies, des principes fondamentaux du droit international et des droits de l'homme.

Dans une autre partie de sa déclaration, l'OCI a exprimé sa profonde préoccupation face au silence et à l'inaction des Nations Unies et de la communauté internationale face aux crimes persistants du régime sioniste, avertissant que cette inaction ouvrirait la voie à l'augmentation et à l'intensification des agressions de ce régime.

La déclaration poursuit en évoquant les récentes exactions criminelles du régime sioniste, les qualifiant de menace sérieuse aux efforts en cours pour instaurer la paix et la stabilité dans la région. Elle affirme que le régime israélien a démontré son intention d'accroître les tensions et de déstabiliser le pays par ces actions et ne doit pas être à l'abri des conséquences de ses actes.

Dans une autre partie de la déclaration, les États membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) considèrent les récentes actions hostiles du régime sioniste comme une violation flagrante des règles impératives du droit international et une agression contre un État membre de l'ONU, ainsi qu'une menace sérieuse pour la paix et la sécurité régionales et internationales. À cet égard, ils appellent la communauté internationale à condamner clairement et fermement ces actions et à demander au régime sioniste de rendre des comptes pour ses crimes et ses actes illégaux dans la région.

À la fin de la déclaration, l'OCI a exprimé sa sympathie et sa solidarité avec la nation et le gouvernement de la République islamique d'Iran et a annoncé le plein soutien des pays islamiques aux droits légaux et légitimes de l'Iran face aux agressions du régime d'occupation.