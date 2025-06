L’IRNA qualifie de « tentative flagrante de museler la voix légitime de la nation iranienne», l’attaque criminelle contre la Radio-Diffusion iranienne

Ce lundi soir, 16 juin, selon IRNA, l’Agence de presse de la République islamique (IRNA) a déclaré : « Le régime sioniste, poursuivant son agression barbare brutale et sa violation flagrante de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale de la République islamique d’Iran, a pris pour cible le siège de la radio-télévision de la République islamique d’Iran. Par cet acte, il a affiché un nouveau symbole de sa politique fondée sur le terrorisme institutionnel et d’État.»

Le communiqué ajoute : Cet acte criminel est contraire à toutes les réglementations et conventions internationales relatives à l’immunité des journalistes et des médias et constitue une tentative flagrante de réduire au silence la voix de la grande nation iranienne.

Le communiqué poursuit : L’Agence de presse de la République islamique, condamnant fermement cet acte terroriste et agressif et exprimant sa sympathie à la direction et au personnel de la Radio-Télévision de la République islamique, souligne la survie de la voix de la vérité et la légitimité de la nation et du gouvernement iraniens face à l’agression brutale et flagrante du régime sioniste. Avec l’ensemble de la nation iranienne, elle salue le courage des journalistes dont et notamment la présentatrice de la chaîne Khabar, qui a critiqué vivement Israël à l’antenne en direct en pleine attaque ciblant le bâtiment de la chaîne, et considère cela comme un symbole de la Résistance et de la fermeté de l’Iran face à cette agression.

Le communiqué ajoute : L’Agence de presse de la République islamique (IRNA), souligne qu’elle se tiendra aux côtés de l’IRIB et des autres médias iraniens pour porter la voix de la nation iranienne contre l’agression sioniste et qu’elle agira avec force et détermination pour assumer ses responsabilités.

Les locaux de la chaîne d’Info (Khabar) de télévision publique de la République islamique d'Iran a été prise pour cible par le régime agresseur ce lundi après-midi.

Le service des Relations publiques de l'IRIB a demandé à ses téléspectateurs de suivre les émissions télévisées en cas de perturbation du signal de l'une de ses chaînes provinciales ou nationales. Le régime sioniste a pris pour cible le studio de diffusion en direct de la chaîne d'information.