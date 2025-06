Les ministres des AE de 21 pays musulmans ont condamné l'agression israélienne contre l'Iran

Suite aux contacts du ministre égyptien des Affaires étrangères, avec ses homologues de différents pays et à l'initiative de l'Égypte, une déclaration commune a été adoptée par un groupe de 21 pays arabes et musulmans.

Ce document diplomatique comprend une « condamnation des attaques israéliennes contre la République islamique d'Iran depuis le 13 juin 2025, ainsi que rejet et condamnation de toute action considérée comme une violation du droit international, des principes et des buts de la Charte des Nations Unies. »

Ces Etats musulmans soulignent de la nécessité de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale des pays, les principes de bon voisinage et le règlement pacifique des différends.

Ils expriment également leur vive préoccupation face à la dangereuse montée des tensions, qui a de graves conséquences pour la sécurité et la stabilité de l'ensemble de la région.

Ces 21 pays islamiques, arabes et africains soulignent la nécessité de mettre un terme aux actions hostiles d'Israël contre l'Iran alors que les tensions s'intensifient au Moyen-Orient et soulignent l'importance des efforts visant à réduire les tensions de manière à aboutir à un cessez-le-feu et à une paix globale.