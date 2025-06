Ministère de la Culture : Les crimes d’Israël ne peuvent jamais perturber l’activité médiatique iranienne

Suite aux frappes aériennes du régime israélien contre un immeuble de la Radiotélévision publique d’Iran, tuant deux fonctionnaires de cette organisation médiatique, le ministère iranien de la Culture déclare : « Les actions hostiles ne perturbent pas les activités des médias. »

« Le ciblage des journalistes et du personnel des médias, par le régime sioniste brutal se sont produits, cette fois-ci non pas à Gaza, mais au milieu de l'agression flagrante du régime contre notre patrie ; un acte qui constitue une violation flagrante des principes du droit international et contraire à toutes les conventions relatives à la protection des médias en temps de guerre. », a ajouté le communiqué du Ministère iranien de la Culture.