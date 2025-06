5e jour de l’agression israélienne : l'Iran lance une nouvelle vague de missiles

Le communiqué de l'Opération « Promesse honnête III » publié par le CGRI :

« Une nouvelle vague d'attaques de missiles aériens et spatiaux du Corps des gardiens de la Révolution islamique a débuté ce matin, une attaque plus puissante et dévastatrice que jamais. »

« Des opérations efficaces, ciblées et plus dévastatrices contre les cibles vitales de ce faux régime se poursuivront jusqu'à sa destruction complète ; et la victoire n'appartient qu'à Allah, le Tout-Puissant. », a martelé le communiqué des Pasdarans.

« Les initiatives et les capacités déployées dans cette opération, malgré le soutien sans faille des États-Unis et des puissances occidentales et la possession des technologies de défense les plus modernes, ont permis d'atteindre avec succès et efficacité les cibles militaires dans les territoires occupés. », ajoute le communiqué du CGRI.

Le bureau des Relations publiques du Corps des gardiens de la révolution islamique avait déclaré dans un autre message : « Par la grâce d'Allah Omnipotent, aux premières heures d'aujourd'hui, mardi 17 juin, les combattants de la force aérospatiale du CGRI, dans une opération efficace, malgré l'existence de systèmes de défense aérienne très avancés sur le sol ennemi, ont frappé le centre de renseignement militaire de l'armée du régime sioniste appelé Aman et le centre de planification des opérations terroristes du régime sioniste (Mossad) à Tel-Aviv, et ce centre est actuellement en feu. »

Lors de cette opération, les unités de missiles et de drones de la force aérospatiale du Corps des Gardiens de la Révolution Islamique utilisent une combinaison de systèmes de guidage précis et intelligents pour frapper les centres militaires servant de points de départ aux attaques criminelles contre l'Iran.

Les images satellites et les informations indiquent que ces missiles balistiques ont frappé de manière efficace les objectifs stratégiques.