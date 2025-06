Iravani : Les attaques israéliennes ne resteront pas impunies ; notre nation ne faiblira jamais dans sa défense de la patrie

L'ambassadeur et représentant permanent de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies, lors de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, au titre du point 30 de l'ordre du jour : « Éliminer la coercition économique unilatérale et transfrontalière comme moyen de coercition politique et économique », a souligné : « Notre message est clair : ne vous faites aucune illusion ; notre nation ne faiblira jamais dans sa volonté de défendre la patrie contre le régime israélien. Nous ne permettrons pas à ce régime de poursuivre ses actions en toute impunité. Le régime israélien sera tenu pleinement responsable. »