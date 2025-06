Lettre de l'Iran au Conseil de sécurité de l'ONU concernant le droit à la légitime défense en vertu de l'article 51 de la Charte

Amir Saïd Iravani, ambassadeur et représentant permanent d'Iran auprès des Nations Unies, a ajouté dans sa lettre adressée au Secrétaire général de l'ONU et au Président du Conseil de sécurité lundi, heure locale : « Suite à l'ordre de mon gouvernement et me référant à la lettre datée du 13 juin 2025 du Ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran (S/2025/379) concernant les actions illégales et agressives du régime israélien contre la République islamique d'Iran, je souhaite par la présente vous informer que la République islamique d'Iran, exerçant son droit naturel de légitime défense en vertu de l'Article 51 de la Charte des Nations Unies, a mené des opérations défensives proportionnées, dirigées uniquement contre des cibles militaires et les infrastructures connexes dans les territoires occupés illégalement par le régime israélien.»

L'ambassadeur d'Iran auprès des Nations Unies a précisé : « Ces actions ont été prises uniquement en réponse à l'usage illégal de la force par le régime israélien, en violation flagrante de l'Article 2(4) de la Charte, et ont été menées dans le plein respect des principes de nécessité et de proportionnalité du droit international.» Iravani a souligné : Initialement, la réponse de l’Iran s’est limitée à des cibles militaires, mais face à l’escalade délibérée des actions agressives du régime israélien, notamment les attaques contre les infrastructures civiles vitales de l’Iran, en particulier l’attaque contre la raffinerie d’Assaluyeh près du golfe Persique le 14 juin 2025, la République islamique d’Iran, sur la base du principe de proportionnalité, a pris des mesures supplémentaires contre des infrastructures spécifiques appartenant au régime israélien en tant que cibles légitimes ; des cibles qui ont matériellement contribué et joué un rôle dans le soutien de l’agression continue de ce régime.

L’ambassadeur d’Iran auprès de l’ONU a souligné : « La réponse militaire de l’Iran visait uniquement à repousser l’agression, à dissuader et à empêcher la répétition de tels crimes. La République islamique d’Iran défendra résolument sa sécurité et son intégrité territoriale. »