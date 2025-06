Iran : Les attaques israéliennes délibérées contre les installations nucléaires iraniennes exigent une action immédiate du Conseil de sécurité

Amir Saïd Iravani, ambassadeur et représentant permanent d’Iran auprès des Nations Unies, a ajouté dans sa lettre de ce lundi 16 juin, heure locale : Les récentes attaques militaires contre des installations nucléaires placées sous les garanties de la République islamique d’Iran s’inscrivent pleinement dans le cadre de la résolution 487 (1981).

Il a déclaré : « En outre, les déclarations publiques et répétées de responsables israéliens menaçant de mener de nouvelles attaques contre les installations nucléaires pacifiques de l’Iran constituent une menace grave et croissante pour la paix et la sécurité internationales et exigent une action immédiate du Conseil de sécurité. »