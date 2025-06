Entretien téléphonique du ministre iranien des Affaires étrangères avec les ministres des Affaires étrangères de la troïka européenne

Lors de cette conversation, le chef de la diplomatie iranienne a dénoncé l’agression manifeste du régime sioniste contre l’Iran, en particulier les attaques visant les installations nucléaires à vocation pacifique, les infrastructures économiques, les bases militaires et les zones résidentielles. Il a souligné qu’il est du devoir de chaque État membre de l’ONU et du Conseil de sécurité de s’opposer à cette agression et de faire cesser les crimes d’Israël.

Araghchi a qualifié cette attaque israélienne, survenue en pleine négociation, de coup sans précédent porté à la diplomatie. Il a appelé les pays européens à reconnaître la réalité telle qu’elle est et à condamner l’agression du régime sioniste.

Il a affirmé que l’Iran poursuivra avec fermeté sa défense légitime face à cette agression, et que la responsabilité de toute escalade ultérieure incombera au régime sioniste ainsi qu’à ses soutiens et justificateurs.

Araghchi a ajouté qu’il ne fait aucun doute qu’Israël mène cette guerre contre le peuple iranien avec le soutien, l’assistance et la coopération des États-Unis. Par conséquent, l’Iran considère les États-Unis comme responsables de cette situation et complices des crimes commis.

Rappelant la volonté sérieuse de l’Iran en matière de diplomatie, Araghchi a insisté sur le fait que la République islamique d’Iran n’a jamais quitté la table des négociations, mais qu’en cette phase, la priorité reste une riposte efficace et dissuasive face à l’agression.

Les trois pays européens et le haut représentant de l’Union européenne, tout en exprimant leur regret face à la situation actuelle et leurs condoléances pour les victimes des attaques israéliennes, ont souligné l’importance de la diplomatie pour réduire les tensions et ont exprimé leur volonté de jouer un rôle constructif en ce sens.