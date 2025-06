Araghchi : L’agression du régime sioniste contre l’Iran constitue une violation flagrante du droit international

Selon un communiqué du ministère iranien des Affaires étrangères, Araghchi a discuté lundi soir des derniers développements régionaux à la suite de l’attaque militaire du régime sioniste contre l’Iran.

Le ministre algérien des Affaires étrangères a fermement condamné les attaques, les qualifiant de violation manifeste de la souveraineté d’un pays membre des Nations unies, ainsi que du droit international et de la Charte des Nations unies. Il a insisté sur l’importance de la mobilisation des pays islamiques dans les instances internationales et au sein de l’Organisation de la coopération islamique pour condamner cette agression.

De son côté, Araghchi a remercié l’Algérie pour sa position responsable et son rôle important au Conseil de sécurité de l’ONU et dans l’OCI, et a informé son homologue des derniers développements liés au sujet.

Il a rappelé que les actions des forces armées iraniennes contre le régime sioniste sont exercées dans le cadre du droit légitime de légitime défense, conformément au droit international, face à une agression portant atteinte à la souveraineté et au territoire de l’Iran.

Araghchi a déclaré que l’agression du régime sioniste contre la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale de l’Iran, ainsi que les attaques contre des installations nucléaires pacifiques et des zones résidentielles, ayant causé la mort de professeurs d’université, de hauts responsables militaires, ainsi que de femmes et d’enfants innocents, constitue une violation flagrante des lois internationales. Il a insisté sur le fait que tous les pays et organismes internationaux, notamment le Conseil de sécurité des Nations unies, doivent condamner explicitement cette agression.