Critique d’Araghchi envers certaines positions européennes pour leur complaisance face aux violations israéliennes

Selon un communiqué du ministère iranien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, ministre italien des Affaires étrangères, a échangé lundi soir avec Seyyed Abbas Araghchi au sujet des derniers développements régionaux consécutifs à l’agression militaire israélienne contre l’Iran.

Le ministre italien des Affaires étrangères a exprimé son regret face à l’aggravation de la situation sécuritaire en Asie occidentale et a exprimé la volonté de l’Italie d’aider à la réduction des tensions.

Seyyed Abbas Araghchi a rappelé que le régime sioniste a commis une agression militaire flagrante contre l’Iran, violant gravement les principes fondamentaux du droit international. Il a dénoncé la violation de l’intégrité territoriale et de la souveraineté nationale iranienne, l’attaque contre les installations nucléaires, l’assassinat de figures militaires, et le massacre d’universitaires et de civils, qualifiant ces actes de crimes impardonnables. Selon lui, l’Iran, conformément à l’article 51 de la Charte des Nations unies, est déterminé à exercer son droit légitime à la défense.

Araghchi a critiqué certaines positions européennes pour leur complaisance face aux violations israéliennes et a souligné que l’attaque contre des installations nucléaires pacifiques d’un pays est absolument interdite par le droit international. Il a insisté pour que tous condamnent et rendent responsables le régime sioniste pour ces actes de rébellion.

Le ministre iranien des Affaires étrangères a également mis en garde contre la gravité des actes hostiles du régime israélien, notamment ses attaques contre les installations pétrochimiques dans le sud de l’Iran, avertissant du risque d’une escalade de la guerre à l’ensemble de la région et de l’implication d’autres pays.