Araghchi : Nous sommes déterminés à défendre l’intégrité de l’Iran contre l’agression du régime sioniste

Selon un communiqué publié tôt mardi par le ministère iranien des Affaires étrangères, Fouad Hussein, ministre des Affaires étrangères de l’Irak, a fermement condamné l’agression militaire israélienne contre la République islamique d’Iran et présenté ses condoléances pour le martyr de plusieurs figures militaires, professeurs universitaires et civils iraniens.

Fouad Hussein a appelé à une position unifiée et aux efforts des pays islamiques dans les instances internationales et au sein de l’Organisation de la coopération islamique pour condamner l’agression du régime sioniste et empêcher une aggravation de l’insécurité dans la région.

Le ministre iranien des Affaires étrangères a remercié l’Irak pour sa position ferme, ainsi que les autorités religieuses et grands dignitaires qui ont condamné clairement cette agression. Il a souligné l’importance de la mise en œuvre effective des clauses de l’accord de sécurité bilatéral par toutes les parties concernées.

Araghchi a insisté sur le fait que la République islamique d’Iran est déterminée à défendre son intégrité face à l’agression du régime sioniste, et que les opérations défensives des forces armées iraniennes se poursuivront avec toute leur capacité jusqu’à l’arrêt complet des hostilités.